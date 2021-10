Telegram Kreeg Tijdens WhatsApp-storing 70 Miljoen Nieuwe Gebruikers

Afgelopen maandag kreeg WhatsApp te maken met een wereldwijde storing, waardoor de chat-dienst niet bereikbaar was. Ook Facebook en Instagram lagen plat. Telegram-oprichter Pavel Durov heeft nu laten weten dat tijdens deze storing maar liefst 70 miljoen nieuwe mensen de Telegram-app hebben gebruikt.

De storing van deze week liet goed zien hoe afhankelijk we zijn van één groot bedrijf als het aankomt op sociaal media. Door één grote storing waren drie van de grootste online platformen onbereikbaar, waardoor communicatie via deze diensten wereldwijd vrijwel onmogelijk was. Gebruikers zochten tijdens de storing wanhopig naar alternatieven, zo blijkt uit cijfers van de chat-dienst Telegram. De onverwachte toename van 70 miljoen nieuwe gebruikers zorgde ervoor dat Telegram in Amerika wat trager werkte dan normaal.

Ook de app Signal zag tijdens de storing een toename in het aantal gebruikers. Exacte cijfers hebben we niet, maar het bedrijf gaf aan dat het om “miljoenen” ging. Telecomproviders hebben daarnaast een toename van sms’jes en telefoontjes genoteerd. Bij T-Mobile steeg het sms-verkeer met 120 procent en het belverkeer met 10 procent. KPN zag een verdubbeling van het aantal SMS’jes en Vodafone zag 75 procent meer sms’jes en 30 procent meer telefoongesprekken.

via [tweakers]