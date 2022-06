Leiden de mobiele casino’s de markt?

De mobiele telefoons van tegenwoordig zijn bijna complete spelcomputers, met tal van mogelijkheden en features om verschillende spelletjes op elke plek ter wereld te spelen. En dat doen we massaal, want de markt van het mobiele gamen is groot en groeit nog altijd met de dag. Kijken we naar de spellen die gespeeld worden, dan zien we vooral de puzzelspellen zoals Candy Crush die succesvol zijn. Ook komen we steeds meer mobiele casino’s in de toplijsten tegen. Voeren deze mobiele gokspelletjes de ranglijsten aan en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Hoe groot is de markt van het mobiele gokken nu eigenlijk?

Exacte cijfers zijn er niet. Er zijn simpelweg te veel aanbieders en spelers, waarbij lang niet alle aanbieders geregistreerd zijn of een licentie hebben, waardoor er een groot grijs gebied is. De meest recente schatting spreekt over een waarde van zo’n 71 miljard dollar, wat de komende vijf jaar minstens verdubbeld zal worden. Daarmee is de mobiele gokmarkt op dit moment een van de belangrijkste en grootste groeiers. Op concrete cijfers hoeven we trouwens niet te wachten. De markten in China en de Verenigde Staten zijn namelijk het grootst en dat is precies waar het regelmatig verkeerd gaat met cijfertjes. We moeten het dus met schattingen doen aan de hand van de gegevens die wel verstrekt zijn. Binnenkort wordt dat in Nederland bijvoorbeeld mogelijk dankzij de waakhond; de Kansspelautoriteit die alles in de gaten houdt.

Dit heeft niet alleen te maken met de enorme bedragen die hier rondgaan, maar ook de werkgelegenheid die wereldwijd geschapen wordt. Grafisch designers, ontwikkelaars, tekstschrijvers, medewerkers voor de klantenservice, testers; de lijst is eindeloos wanneer het gaat om mensen die nodig zijn om de groeiende markt te ondersteunen en verdere groei mogelijk te maken.

Waarom kiest de gemiddelde speler voor gokken op een mobiele telefoon?

We spelen graag spellen, maar tegelijkertijd hebben we lang niet altijd de tijd of mogelijkheid om thuis achter een computer of spelconsole te gaan zitten. De meeste mensen spelen tegenwoordig spelletjes op de telefoon, omdat we die altijd bij ons hebben en met gemak uit onze broekzak kunnen halen. Daar komt bij dat de huidige technologie het spelen leuk en makkelijk maakt. Grotere schermen met een hoge resolutie en processors die met gemak de spellen kunnen laten draaien, alles draagt bij aan het gebruiksgemak tijdens het spelen op een mobiele telefoon.

Binnen de enorme wereld van spellen voor de mobiele telefoon is het casino favoriet bij veel mensen. Dit heeft te maken met het feit dat je makkelijk een spelletje opent en op elk moment af kunt sluiten wanneer je trein er bijvoorbeeld aankomt, of je baas.

Daar komt bij dat het aanbod aan spellen in het casino enorm is. Je kunt kiezen voor tafelspellen, gokkasten, spellen met een live dealer of gewoon direct aan de pokertafels gaan zitten; het kan allemaal. Wil je hier meer over weten, dan is online JustSpin zeker een aanrader aangezien je hier een bijzonder breed spelaanbod kunt vinden.

Wat is de verwachting voor de komende jaren?

Online gokken is tegenwoordig toegestaan in de meeste landen, wat betekent dat de laatste drempels nu ook verdwenen zijn. Met de interesse voor het spelen van gokspelletjes en de huidige stand van de telefoontechnologie zijn alle analisten het erover eens dat deze markt de komende jaren alleen maar verder zal groeien. Dit heeft overigens ook te maken met de aandacht vanuit het online casino voor de mobiele spelers. Waar je jaren geleden een veel beperkter aanbod aan spellen had als mobiele speler, is het verschil nu zo goed als verdwenen. Ook zorgen softwareontwikkelaars ervoor dat alle spelletjes geschikt zijn voor telefoons. Sterker nog, er komen steeds meer gokspellen bij die uitsluitend op mobiele apparaten gespeeld kunnen worden. De verwachting is daarnaast dat softwareontwikkelaars en online casino’s gaan vernieuwen, om het zo interessant te houden voor de gemiddelde gokliefhebber. Er wordt al tijden gesproken over casinospellen met een bepaalde mate van AI of strategie, en uiteraard staan de spellen via live stream veel in de spotlights omdat deze vorm van sociaal gokken interessant zal worden wanneer mensen steeds vaker alleen aan het spelen zijn.