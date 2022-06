iPhone 14 Krijgt Functie Die Android Al Sinds 2013 Heeft

Apple zal bij de introductie van de iPhone 14 een nieuwe functie introduceren in iOS. Het gaat om een zogeheten always-on-display, waarbij je informatie zoals de tijd en notificaties kunt lezen, zonder de iPhone te ontgrendelen. Een interessant weetje, deze functie is al sinds 2013 aanwezig op Android.

Geruchten over de komst van een always-on-display (AOD) voor iOS doken vorig jaar op. Apple gebruikt op de iPhone 13 namelijk een LTPO-scherm, maar de AOD-functie ontbreekt nog. Bij de iPhone 14 komt daar volgens iCulture verandering in.

Motorola lanceerde in 2013 de Moto X. Dit was de eerste Android-smartphone met een always-on-display. Motorola noemde de functie destijds “Active Display”. Nog voordat het always-on-display naar Android kwam was een dergelijke functie ook al te vinden op Nokia-smartphones. Kortom, het is inmiddels een hele oude functie die tegenwoordig op de meeste smartphones aanwezig is.

In iOS 16 kunnen Apple-gebruikers ook eindelijk aan de slag met een always-on-display. Apple lijkt te werken aan een systeem waarmee je widgets kunt toevoegen om het vergrendelscherm te personaliseren.

