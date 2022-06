“Samsung Galaxy Buds Pro 2 Komt In Deze Kleuren Op De Markt”

Samsung werkt weer aan nieuwe draadloze oordopjes die dit keer de naam Galaxy Buds Pro 2 meekrijgt. We moeten nog even wachten op de officiële lancering, maar er is nu informatie uitgelekt over de kleuren van de oordopjes.

Volgens tech-lekker Max Jambor is Samsung begonnen met de massaproductie van de Galaxy Buds Pro 2. De introductie zal einde deze maand of begin volgende maand plaatsvinden. De oordopjes zullen grotendeels hetzelfde design behouden als de Galaxy Buds 2, maar Samsung zal waarschijnlijk wel de active noise cancelling (ANC) verbeteren. Ook zal Samsung het 360 gradengeluid verbeteren, waardoor je op een realistische manier geluid van verschillende richtingen kunt horen. Daarnaast krijgt de oplaadcase volgens GalaxyClub een grotere accucapaciteit, waardoor de Buds Pro 2 een langere accuduur heeft dan zijn voorganger.

De Galaxy Buds Pro 2 komt in drie kleuren op de markt. Deze kleuren hebben de namen Zenith Bora Purple, Zenith Graphite en Zenith White gekregen, oftewel, paars, zwart en wit.

via [AW]