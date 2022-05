Review Fitbit Charge 5: Uitstekende Fitnesstracker Met Premium Uitstraling

Steeds meer mensen ruilen hun reguliere horloge in voor een smartwatch of fitnesstracker. De markt voor dergelijke wearables blijft maar groeien en op de redactie krijgen wij regelmatig de kans om de nieuwste wearables te testen. Vandaag kijken wij naar de Fitbit Charge 5. Hoe weet de Fitbit Charge 5 zich te onderscheiden van andere fitnesstrackers en voor wie is de Fitbit Charge 5 gemaakt? Daar gaan wij in dit artikel verder op in.

Inhoud

Fitbit is een bekende speler op de wearable markt en is sinds kort in handen van Google. De Fitbit Charge 5 verscheen eind vorig jaar op de markt in drie verschillende kleuren. Op de redactie hebben wij de wit/gouden uitvoering ontvangen. Deze kleurencombinatie heeft een mooie luxe uitstraling waar we later in dit artikel op terugkomen. In de verpakking vinden we naast de Fitbit Charge 5 ook nog een extra polsbandje voor mensen met een grotere pols, een oplaadkabel en een gebruikershandleiding. De extra polsband is een leuke toevoeging die we nog niet eerder zijn tegengekomen bij fitnesstrackers van andere merken.

Design en Bouwkwaliteit

Voordat wij de functies van de Fitbit Charge 5 bespreken kijken wij eerst naar de bouwkwaliteit en het design van de fitnesstracker. De Charge 5 beschikt over een 1.04-inch AMOLED-scherm met vrij dikke zwarte randen. Deze zwarte randen vallen echter bijna niet op, omdat het AMOLED-scherm vrijwel net zo donker is als de randen. Ook hebben de beschikbare watchfaces een zwarte achtergrond, waardoor er geen abrupte overgang te zien is van het scherm naar de schermranden. Het AMOLED-scherm heeft een scherpe resolutie en een glanzende afwerking. Ook is het scherm opvallend fel, waardoor het scherm ook buiten in de felle zon goed leesbaar is. Dit is erg handig wanneer je gaat wandelen of rennen.

De Charge 5 heeft een mooie aluminium (gouden) frame met afgeronde randen. Deze behuizing heeft een 5ATM-rating, wat wil zeggen dat de fitnesstracker waterdicht is tot een diepte van 50 meter voor 10 minuten. Het dragen van de Fitbit Charge 5 tijdens het douchen of zwemmen is dus geen enkel probleem. Achterop zitten de verschillende sensoren en vier punten voor de magnetische oplaadkabel. Aan de zijkant van de behuizing vinden we twee extra touchsensoren die worden gebruikt om accurate metingen te doen.

Aan de boven- en onderkant van de behuizing zien we twee clipjes waarmee je het siliconen polsband heel eenvoudig kunt verwisselen. Het systeem voor het verwisselen van het polsbandje voelt stevig aan en is tegelijkertijd het meest eenvoudige systeem dat wij tot nu toe zijn tegengekomen op een fitnesstracker. Wel werkt dit alleen met polsbandjes van Fitbit zelf. Je kunt dus niet het standaard 22mm bandje van je horloge gebruiken in combinatie met de Fitbit Charge 5.

De Fitbit Charge 5 heeft de meest luxe uitstraling van alle compacte fitnesstrackers die wij tot nu toe in handen hebben gehad. Hierdoor kun je de Fitbit Charge 5 ook prima dragen als sieraad. De gouden uitvoering met witte polsband zal vooral bij de dames goed in de smaak vallen. De Fitbit Charge 5 is echter ook verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver/licht blauw.

Functies

De Fitbit Charge 5 is een fitnesstracker en moet dus de activiteiten en de gezondheid van de gebruiker in de gaten houden. Hiervoor maakt de Fitbit Charge 5 gebruik van verschillende sensoren, waaronder een hartslagmeter, een SpO2-meter, een bewegingssensor, een huidtemperatuur-meter en een ingebouwde GPS.

Het is indrukwekkend dat Fitbit zoveel sensoren in zo’n compacte fitnesstracker heeft weten te verwerken. De combinatie van deze sensoren maakt het onder andere mogelijk om ECG (hart) en EDA (stress) testen uit te voeren. Een ECG, of hartfilmpje, is een hartslagtest waarbij de fitnesstracker kijkt of je een onregelmatige hartslag hebt. Tijdens de 30 seconden durende test hou je de zijkanten van de Fitbit Charge 5 vast. Aan de zijkanten zitten namelijk sensoren om extra accuraat je hartslag te meten. Gedurende de test zie je een grafiek van je actuele hartslag. Na 30 seconden krijg je de uitslag. Heb je een regelmatige hartslag dan hoef je je nergens zorgen om te maken. Heb je een onregelmatige hartslag dan is dit iets om eventueel na te laten checken bij je huisarts, omdat een onregelmatige hartslag gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Via de Fitbit-app kun je de ECG-resultaten uitprinten om aan je huisarts te laten zien. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n test.

Uiteraard kan de Fitbit Charge 5 ook je trainingen in de gaten houden. Via de Fitbit-app kun je aangeven welke trainingen jij het vaakst doet, zodat deze eenvoudig te bereiken zijn op de fitnesstracker. Veeg vanaf de watchface naar links om “trainingen” te openen om vervolgens met vegen omhoog je gewenste training te starten, zoals bijvoorbeeld wandelen, hardlopen, fietsen of zwemmen. Tijdens je training zal de Fitbit Charge 5 onder andere je stappen, hartslag, verbruikte calorieën en gemaakte afstand bijhouden. Na een workout kun je alle details in een uitgebreid overzicht terugvinden in de Fitbit-app.

De Fitbit Charge 5 beschikt over een ingebouwde GPS, wat een groot voordeel met zich meebrengt. De GPS-chip in jouw smartphone is in dit geval namelijk overbodig, waardoor je je smartphone gewoon thuis kunt laten tijdens trainingen. Dit is wel zo handig, want een rondje door de wijk rennen is een stuk aangenamer zonder smartphone in je broekzak. Ik heb de ingebouwde GPS getest tijdens een wandeling door de stad Groningen. Op de onderstaande foto zien we de resultaten van deze wandeling. De route die we op de map zien komt overeen met de gemaakte wandeling. Ik heb meerdere tests gedaan en nooit verbindingsproblemen ervaren. Wij kunnen hieruit de conclusie trekken dat de GPS-resultaten goed genoeg zijn voor 99 procent van de consumenten.

Ren of fiets jij niet elke dag? Dat geeft niet. Ook tijdens normale bezigheden kan de Fitbit Charge 5 je gezondheid in de gaten houden. Zo kan de smartwatch tijdens je slaap je hartslag, zuurstofgehalte, huidtemperatuur en ademhalingsfrequentie in de gaten houden. In uitgebreide grafieken in de Fitbit-app kun je deze statistieken vergelijken met voorgaande dagen om ongeregeldheden te ontdekken. Daarnaast krijg je te zien welke tijden je hebt geslapen en hoe lang je diep of onrustig hebt geslapen. Wanneer je wakker bent blijft de Charge 5 je hartslag meten en krijg je zoals bij elke fitnesstracker informatie over je aantal stappen en verbrande calorieën. Doordat de Fitbit-app zo uitgebreid is en tal van vergelijkingen, adviezen en grafieken bevat is de app niet het meest overzichtelijk. Je moet de app een aantal keren hebben gebruikt voordat je weet waar je alle functies en overzichten kunt terugvinden. Meer mogelijkheden betekent dus niet altijd makkelijker in gebruik.

GPS route van wandeling

slaapfasen

Dag overzicht van activiteiten

slaap score

actieve zones

Grafieken zuurstof en hartslag

Conclusie (voordelen / nadelen)

Uiteindelijk kunnen wij een simpele conclusie trekken. De Fitbit Charge 5 is een premium fitnesstracker met een mooi uiterlijk. Het is indrukwekkend hoeveel sensoren en functies Fitbit in zo’n compacte fitnesstracker heeft weten te verwerken en de bijbehorende Fitbit-app toont opvallend veel informatie. De ingebouwde GPS, het heldere scherm en de degelijke accuduur zijn belangrijke pluspunten.

Wel moet je voor al dit moois wat meer betalen dan voor een gemiddelde fitnesstracker. De Fitbit Charge 5 kost namelijk zo’n 150 euro, terwijl je de minder premium en eenvoudigere Xiaomi Band 6 bijvoorbeeld al voor zo’n vier tientjes kunt kopen. Ook is de interface op de Fitbit Charge 5 wat beperkt en kun je de muziek op je smartphone niet bedienen via de fitnesstracker. Toch kunnen we de Fitbit Charge 5 aanbevelen aan iedereen die opzoek is naar een uitgebreide fitnesstracker met een premium uitstraling.

Voordelen

Mooi design

Eenvoudige interface

Helder scherm

Veel sensoren

Ingebouwde GPS

Nadelen

Een van de duurdere fitnesstrackers

Beperkte informatie op Fitbit Charge 5 zichtbaar (smartphone-app nodig voor meer details)

Geen muziekbediening

De Fitbit Charge 5 is bij Coolblue verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit/gouden en blauw/zilver voor 147 euro.