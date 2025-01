Sony Start Uitrol Android 15-update Voor Xperia 1 V

De Japanse fabrikant Sony is begonnen met de uitrol van de Android 15-update voor de Xperia 1 V, Sony’s vlaggenschip-smartphone van 2023. Sony rolde dezelfde update eerder al uit naar de Xperia 1 VI.

Sony heeft een pagina aangemaakt waar het bedrijf alle vernieuwingen van Android 15 bespreekt. Je kunt nu onder andere gebruikmaken van Private Space, een uitgebreidere Side Sense functie, vernieuwde snelle instellingen en meer stijlen voor het vergrendelscherm. Voor een volledige changelog en uitleg over de functies kun je de help guide van Sony doorlezen.

Op de redactie hebben wij de update nog niet ontvangen. Sony rolt updates in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de Android 15-update wereldwijd beschikbaar is. Als jij nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Sony Xperia 1 V.

via [GSMArena]