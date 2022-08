Probleem Met Google Wallet Maakt Betalen Met Smartwatch Onmogelijk

Google heeft onlangs de Google Wallet geïntroduceerd voor Android, maar helaas brengt deze nieuwe app een probleem met zich mee. Het is namelijk niet meer mogelijk om een betaalkaart aan je smartwatch toe te voegen, waardoor je niet meer kunt betalen met je smartwatch.

De Google Wallet-app verscheen vorige maand in Nederland als vervanger van de Google Pay-app. Sinds de introductie van Google Wallet kunnen veel mensen echter geen betaalpassen meer toevoegen aan hun smartwatch, en dus ook niet meer betalen met hun smartwatch.

Onder andere in de Google Play Store en op het Samsung-forum duiken klachten op. Zo schrijft Crewni Games: “Op telefoon werkt het maar op de horloge wil hij geen pas toevoegen zou beter zijn als het op de horloge ook zou werken.” Ook geven veel mensen aan dat ze hun smartwatch voornamelijk hebben aangeschaft om contactloos te betalen. Het ontbreken van deze mogelijkheid is dus een groot probleem.

Ondanks de vele klachten is er nog geen oplossing of alternatief. We hopen dat Google snel een update uitbrengt die het probleem aanpakt.

via [AW]