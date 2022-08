“Snap Stopt Met Pixy-selfiedrone”

Snap, het moederbedrijf van Snapchat, introduceerde in april een kleine drone voor het maken van unieke selfies. De verkoop van de drone valt echter tegen, waardoor Snap de ontwikkelingen van de drone vier maanden na de lancering alweer staakt. Dit schrijft The Wall Street Journal.

Snap is volgens de bron bezig met het “herprioritering van de middelen van het bedrijf“. Snap heeft het zwakste kwartaal sinds het bestaan van het bedrijf achter de rug, waardoor wijzigingen nodig zijn binnen het bedrijf. Het schrappen van de ontwikkelingen van de Pixy-drone is een van deze wijzigingen, omdat de kleine drone minder succesvol is dan het bedrijf had gehoopt.

De Pixy-drone blijft voorlopig nog wel te koop en Snap zal de drone blijven ondersteunen, maar zodra de voorraad op is is de kans groot dat deze niet meer zal worden aangevuld.

Pixy Drone

De Pixy Drone beschikt over een ingebouwde camera en stijgt op uit de palm van je hand. Na het opstijgen volgt de drone de gebruiker om vervolgens foto’s en video’s te maken. De drone komt zonder afstandsbediening, maar gebruikt gezichtsherkenning om de gebruiker te volgen. Een camera aan de onderkant zorgt ervoor dat de drone stabiel vliegt. De drone heeft 16GB opslagruimte voor het opslaan van de beelden en kan tussen zo’n vijf tot acht minuten vliegen. Gemaakte foto’s en video’s worden via bluetooth verzonden naar de Snapchat-app.

