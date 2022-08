“Eerste Specificaties Van Xiaomi 13 Gelekt”

De Xiaomi 12 is nog maar een aantal maanden in Nederland verkrijgbaar, maar de eerste geruchten over de opvolger van de smartphone duiken nu al op. Zo krijgt de Xiaomi 13 volgens de berichten onder andere een beter scherm met dunnere schermranden.

We zullen nog lang moeten wachten op de officiële introductie van de Xiaomi 13, maar Digital Chat Station heeft nu al details gedeeld over het scherm van de smartphone. Volgens de bron krijgt de Xiaomi 13 opnieuw een AMOLED-scherm, maar dit keer met een hogere QHD-resolutie. We weten nog niet hoe groot het scherm is, maar de huidige Xiaomi 12 heeft een 6,28-inch scherm.

Ook zal Xiaomi de smartphone uitrusten met LTPO-technologie, waardoor het scherm een variabele verversingssnelheid heeft van 1Hz tot 120Hz. Door een lage verversingssnelheid te gebruiken wanneer een hoge verversingssnelheid niet nodig is verbruikt het scherm minder energie en gaat de accu langer mee. Als laatste zal Xiaomi de schermranden nog dunner maken door het scherm gebogen schermranden te geven.

Naar verwachting zal Xiaomi de Xiaomi 13 eind dit jaar aankondigen, waarna de smartphone in 2023 in Europa op de markt verschijnt.

via [androidplanet]