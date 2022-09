WhatsApp Krijgt “Verberg Online”-optie en Eenvoudigere Back-up Import Feature

De bèta versie van WhatsApp heeft een update gekregen, die het importeren van back-ups van de berichtendienst makkelijker maakt. Ook is het nu mogelijk om de online-status te verbergen.

De bron Wabetainfo laat weten dat WhatsApp een optie krijgt waarmee je lokaal opgeslagen back-ups kunt importeren. Momenteel ontbreekt een optie om een lokale back-up te importeren en wordt de back-up geïmporteerd uit het Google-account dat is gekoppeld aan het apparaat. Het importeren van een lokale back-up is een stuk eenvoudiger en is erg handig als je de toegang verliest tot je Google-account.

Daarnaast is het momenteel al wel mogelijk om te verbergen wanneer je voor het laatst online bent geweest, maar wanneer je WhatsApp gebruikt kunnen anderen nog steeds zien dat je ‘online’ bent. In de nieuwste bètaversie voor Android krijgen verschillende gebruikers nu de optie om de ‘online’-status te verbergen. De optie om je ‘online’-status uit te schakelen is te vinden onder ‘Instellingen‘ -> ‘Chats‘ -> ‘Privacy‘ -> ‘Laats gezien‘. We weten nog niet wanneer de nieuwe functies naar iedereen worden uitgerold.

