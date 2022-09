Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 Ontvangen Android 12L-update

Samsung is in Nederland en België begonnen met de uitrol van Android 12L met de One UI 4.1.1-schil voor de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. De update brengt een aantal nieuwe functies met zich mee.

De twee opvouwbare smartphones die Samsung vorig jaar op de markt bracht, krijgen een nieuwe update. Het gaat om de One UI 4.1.1-update, dat is gebaseerd op Android 12L. Android 12L is een speciale versie van het besturingssysteem die is geoptimaliseerd voor vouwbare smartphones en tablets.

Na het installeren van de update is het onder andere mogelijk om portretselfies of de maandkalender te bekijken op het coverscherm van de Galaxy Z Flip 3. Ook kun je vanaf dit kleine scherm meer instellingen aanpassen, direct reageren op een bericht en je favoriete contacten bellen. Verder krijgen gebruikers van de smartphones een vernieuwde camera-app, een verbeterde taakbalk, een pop-up view en nieuwe klokstijlen voor het coverscherm. De beveiligingspatch van september is nog niet toegevoegd. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

