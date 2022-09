“Samsung Werkt Aan Smartphone Zonder Fysieke Knoppen”

Volgens de laatste geruchten is Samsung zich aan het voorbereiden op de komst van een smartphone zonder fysieke knoppen. De ontwikkelingen van de smartphone zijn nog niet gestart, maar Samsung is al wel begonnen aan de software die een smartphone zonder fysieke knoppen mogelijk moet maken.

Een smartphone beschikt doorgaans over meerdere knoppen aan de zijkant van de behuizing. Denk aan een aan/uit-knop, volumeknoppen en in sommige gevallen zelfs een shutterknop of een knop voor de Google Assistant. Deze knoppen zullen in de toekomst mogelijk echter verdwijnen. Zo heeft het merk Vivo ooit al eens een concept smartphone zonder knoppen getoond en werkt Samsung volgens een geruchtenverspreider op Twitter nu ook aan een dergelijke smartphone.

In plaats van fysieke knoppen zal de smartphone worden uitgerust met touch-sensoren. Samsung heeft al meerdere patenten in zijn bezit voor ontwerpen zonder fysieke knop. Volgens de bron zullen deze sensoren echter nog niet in de Galaxy S23-serie te vinden zijn, maar pas vanaf de S25-serie. Het zal dus nog een paar jaar duren voordat Samsung een smartphone zonder fysieke knoppen op de markt brengt. En dat is als dit gerucht inderdaad klopt.

Hoe denken jullie over een smartphone zonder fysieke knoppen? Heeft dit meerwaarde of is het puur een gimmick?

[❗️Exclusive❗️]

Samsung is planning to removing physical button. Power, Vol-Up, Vol-Down, etc.



All of the button will move to the in display by software method. pic.twitter.com/A3TbGioedg — Connor (@OreXda) September 13, 2022

