Facebook Voegt Chats Van Instagram En Messenger Samen

Facebook heeft bekendgemaakt dat het bedrijf de chatberichten van Messenger en Instagram binnenkort gaat samenvoegen. Hierdoor kunnen gebruikers van Messenger chatten met gebruikers van Instagram en vice versa. Facebook is van plan om WhatsApp op een later tijdstip ook toe te voegen.

Facebook is eigenaar van Messenger, Instagram en WhatsApp. Vorig jaar gaf het bedrijf al aan dat het de bedoeling is dat de verschillende social media diensten met elkaar kunnen samenwerken. Binnenkort is dan ook mogelijk, want dan kunnen gebruikers van Instagram en Messenger berichten naar elkaar versturen, ook als je slechts bij één dienst een account hebt. Facebook heeft deze zomer al interne testen uitgevoerd en nu wordt de functie breder uitgerold.

Naast reguliere chatgesprekken kunnen gebruikers van Instagram straks ook ‘selfie stickers’ uitwisselen met mensen op Instagram en is het mogelijk om de Watch Together-functie te gebruiken. De samenwerking tussen de social media diensten werkt straks ook met WhatsApp, maar Facebook heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de functionaliteit zal worden uitgerold naar WhatsApp.

via [AW]