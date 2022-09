Vivo Introduceert Vouwbare Vivo X Fold Plus

Vivo heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphone aangekondigd. De Vivo X Fold Plus gaat de concurrentie aan met de Galaxy Z Fold-serie van Samsung. Informatie over een Nederlandse release hebben we nog niet.

Minder dan een half jaar geleden introduceerde Vivo zijn eerste smartphone en nu kunnen we al kennismaken met de tweede opvouwbare smartphone van de fabrikant. De Vivo X Fold Plus beschikt over een 8,03-inch opvouwbaar scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant van de behuizing heeft de smartphone een 6,53-inch scherm. Het gaat in beide gevallen om een OLED-paneel.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4730 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen. Ook is er ondersteuning voor draadloos laden met een maximale snelheid van 50W. Achterop vinden we een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens, een 12MP telelens met 2x optische zoom en een 8MP telelens met 5x optische zoom. Voor het maken van selfies heeft de Vivo X Fold Plus een 16MP selfie-camera.

In thuisland China krijgt de Vivo X Fold Plus een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 1400 dollar. Het is nog onduidelijk of Vivo plannen heeft om de smartphone in Nederland op de markt te brengen. Vivo is sinds kort wel actief op de Nederlandse markt, maar hier zijn op dit moment slechts een beperkt aantal toestellen verkrijgbaar.

