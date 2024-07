“Google One Krijgt Goedkoper ‘Lite’-abonnement”

Mensen die een abonnement willen afsluiten bij Google One kunnen momenteel al kiezen uit verschillende abonnementen, maar er zijn nu aanwijzingen gevonden die doen vermoeden dat Google nog een extra abonnement wil toevoegen. Het zou gaan om een “Lite”-abonnement die goedkoper is dan het Basis-abonnement.

In de EU geeft Google One zijn gebruikers de optie om een Basis-, Premium- of AI Premium-abonnement af te sluiten, waarbij de maandelijks kosten variëren van een paar euro tot een paar tientjes. In de broncode van de Google Foto’s-app (versie 6.92) zijn nu echter aanwijzingen gevonden voor de komst van een One Lite-abonnement. Details over het Lite-abonnement hebben we nog niet, maar naar verwachting valt het Lite-abonnement onder het Basis-abonnement.

Klanten van One Lite krijgen waarschijnlijk nauwelijks nieuwe opties, maar bijvoorbeeld alleen toegang tot meer opslagruimte. Als het Lite-abonnement goedkoper is dan het Basis-abonnement zou het best eens kunnen dat klanten slechts 1 euro per maand betalen. Wel is het mogelijk dat Google van plan is om het Lite-abonnement slechts in een beperkt aantal landen beschikbaar te maken. Dit heeft Google ook gedaan met het “Standaard”-abonnement, die alleen in de VS beschikbaar is.

