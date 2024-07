Samsung Galaxy Z Flip 6 Ondergaat Duurzaamheidstest

YouTuber Zack Nelson, van het YouTube-kanaal JerryRigEverything, heeft de Samsung Galaxy Z Flip 6 in handen gekregen en dit kan maar één ding betekenen. Tijd voor een krastest, een vuurtest en een buigtest om te zien hoe sterk de vouwbare smartphone is.

Vouwbare smartphones zijn nog altijd een stuk fragieler dan reguliere smartphones, maar de afgelopen jaren zien we wel steeds meer verbeteringen wat betreft de bouwkwaliteit. Zo heeft de Galaxy Z Flip 6 onder andere een volledig waterdichte behuizing. Ook is de smartphone beter bestand tegen stof dan zijn voorganger.

In de onderstaande video zien we dat het vouwbare scherm van de Galaxy Z Flip 6 erg gevoelig is voor krassen. Dat is gebruikelijk bij vouwbare smartphones, omdat vouwbare schermen bestaan uit veel zachtere materialen dan reguliere schermen. Het buitenste coverscherm is echter voorzien van Gorilla Glass Victus 2 en doorstaat de krastest daarom een stuk beter. Ook de buigtest doorstaat de Galaxy Z Flip 6 zonder problemen.

Na het afronden van de duurzaamheidstest haalt Zack Nelson de Galaxy Z Flip 6 uit elkaar om te zien hoe de smartphone er van de binnenkant uit ziet. Je kunt de video hieronder bekijken.

via [AW]