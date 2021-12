Sim-only vs Abonnement Met Smartphone: Waar Moet Je Aan Denken?

Het is misschien wel de belangrijkste vraag wanneer je een nieuw abonnement wilt afsluiten. Koop je een sim-only abonnement, of sluit je een abonnement af waarbij je ook gelijk een nieuwe smartphone ontvangt. In dit artikel bespreken wij waarom je wel of juist niet voor een van deze twee opties moet kiezen.

Of je nu kiest voor een sim-only abonnement of voor een abonnement in combinatie met een smartphone, in beide gevallen moet je met een aantal dingen rekening houden. De eerste vraag die je jezelf moet stellen is “ben ik tevreden met mijn huidige smartphone en kan ik hier nog wel een of twee jaar mee vooruit?” Is het antwoord ja, dan is de keuze snel gemaakt. Kies voor sim-only. Niet alleen is een sim-only abonnement dan voordeliger, ook is het aanbod voor sim-only providers groter. Let er wel op dat je een ontgrendelde smartphone hebt, zodat je van alle sim-kaarten gebruik kunt maken.

Is het antwoord nee, dan ligt het iets ingewikkelder. Je zou denken dat je dan automatisch terecht komt op een abonnement in combinatie met een smartphone, maar dit is niet altijd het geval. Er komt namelijk wat meer bij kijken. Zo is in 2017 de regelgeving rondom de Wet Financieel Toezicht (WFT) in werking gesteld voor de telecommarkt. Dit wil zeggen dat iedereen die een smartphone met een waarde van boven de 250 euro op afbetaling koopt, een lening moet registreren bij het BKR. Het afsluiten van een lening kan negatieve gevolgen hebben als je tijdens het afbetalen van je smartphone een andere lening wil afsluiten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of huis. Zo kan een huizenkoper die maandelijks 15 euro betaalt voor een smartphone bij een jaarinkomen van 25.000 euro, ongeveer 4000 euro minder lenen. Hou hier dus rekening mee.

Daarnaast is het belangrijk om zelf uit te zoeken hoeveel je uiteindelijk voor de smartphone betaald wanneer je een toestel kiest bij de aanschaf van een abonnement. In sommige gevallen is het namelijk voordeliger om een sim-only abonnement af te sluiten en ergens anders de smartphone te kopen die je graag wilt. Bij webwinkels zoals Belsimpel of Coolblue zijn namelijk regelmatig smartphones in de aanbieding, waardoor het soms voordeliger is om een sim-only abonnement af te sluiten en zelf een smartphone te bestellen. Ook hoef je je dan geen zorgen te maken om de BKR-registratie.