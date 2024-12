X Premium+-abonnement Kost Voortaan 21 Euro Per Maand

De social media dienst X heeft de prijzen van zijn Premium+-abonnementen verhoogd. In Europa stijgt de prijs voor Premium+ van 16 euro per maand naar 21 euro per maand. Volgens X is de prijsverhoging nodig om makers van content beter te ondersteunen.

Nieuwe klanten betalen vanaf 21 december 21 euro per maand wanneer ze een Premium+-abonnement afsluiten. Bestaande klanten gaan de nieuwe prijs vanaf 21 januari betalen. Dit heeft X laten weten via een ondersteuningspagina. X geeft aan dat de prijsverhoging nodig is om het makersprogramma beter te kunnen ondersteunen. Ook moet de prijsverhoging het Premium+-abonnement op termijn beter maken. Op welke manier X het abonnement wil verbeteren is echter nog onduidelijk.

Met een Premium+-abonnement kun je X volledig reclamevrij gebruiken. Ook krijg je een hogere prioriteit van het Premium-ondersteuningsteam en krijg je toegang tot nieuwe X-functies zoals Radar en hogere limieten bij de AI-bot Grok.

Naast een Premium+-abonnement heeft X ook een regulier Premium-abonnement en een Basic-abonnement. Een Basic-abonnement kost 3 euro per maand of 32 euro per jaar. Een Premium-abonnement kost 8 euro per maand of 84 euro per jaar en een Premium+-abonnement kost 21 euro per maand of 219 euro per jaar.

