Videobewerkings-app Instagram Edits Nu Te Downloaden Voor Android en iOS

Instagram introduceerde in januari van dit jaar de app ‘Instagram Edits’ als alternatief voor de populaire videobewerkings-app CapCut. Instagram Edits is vanaf nu te downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

Instagram Edits is een gratis videobewerkings-app voor het bewerken van video’s en afbeeldingen, die je na het monteren eenvoudig kunt delen op Instagram en Facebook. Je kunt beelden en audio los van elkaar bewerken op verschillende tijdlijnen. De app beschikt over een eigen muziekbibliotheek en je kunt greenscreen-effecten, filters, presets en stem effecten toevoegen. Ook is het mogelijk om de resolutie en framerate aan te passen.

De app is nu te downloaden voor Android en iOS en Instagram belooft binnenkort meer functies toe te voegen via toekomstige updates.

via [tweakers]