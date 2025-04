WhatsApp Krijgt Funtie Waarmee Je Downloadkwaliteit Kunt Kiezen

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie voor het downloaden van foto’s en video’s. Met de nieuwe functie is het mogelijk om de downloadkwaliteit te selecteren. Je kunt kiezen tussen standaard kwaliteit en HD-kwaliteit.

In WhatsApp is het al langer mogelijk om zelf aan te geven of je bestanden in lage of hoge kwaliteit wilt versturen, maar WhatsApp gaat deze functie nu uitbreiden met een nieuwe optie. De extra optie geeft de ontvanger van de media straks de keuze om de foto of video in standaard- of HD-kwaliteit te downloaden. Wanneer iemand media in hoge kwaliteit naar je toe stuurt, kun je er alsnog voor kiezen om het bestand in standaard-kwaliteit te downloaden.

De nieuwe functie is gevonden in een nieuwe testversie van WhatsApp. De functie is echter nog in ontwikkeling, waardoor we niet weten wanneer de optie naar de publieke versie van de chat-app zal worden uitgerold.

via [droidapp]