Instagram Introduceert Videobewerking-tool “Edits”

Instagram heeft deze week een nieuwe Edits-app aangekondigd. Edits lijkt erg veel op de montageapp CapCut, waarmee je video’s kunt bewerken op Android en iOS. De Edits-app is vanaf februari te downloaden.

Adam Mosseri zegt op Treads dat Edits een “suite van creatieve tools” krijgt waarmee je video’s kunt monteren. Ook spreekt hij over een hogere kwaliteit camera, wat doet vermoeden dat je video’s in een hogere resolutie kunt opnemen dan de huidige 1080p voor Reels op Instagram.

In de App Store kun je alvast een preview bekijken. Hieruit kunnen we opmaken dat de Edits-app erg veel wegheeft van de videobewerkingstool CapCut. Ook lijkt de app een inzichtenpagina te krijgen, waar makers statistieken over hun content kunnen inzien.

Instagram zal de Edits-app ergens in februari lanceren, maar een exacte datum hebben we nog niet.

via [tweakers]