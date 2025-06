WhatsApp Begint Met Tonen Van Advertenties

Meta heeft bekendgemaakt dat het bedrijf gaat beginnen met het tonen van advertenties in de WhatsApp-app. Advertenties zullen op verschillende plekken in de berichten-app te zien zijn.

Meta, het bedrijf verantwoordelijk voor apps zoals Facebook, Instagram en WhatsApp, heeft bekendgemaakt dat er voortaan advertenties worden getoond in de WhatsApp-app. Meta belooft dat er geen advertenties worden toegevoegd in de chats en het berichtenoverzicht, maar dat we op andere locaties wel advertenties kunnen verwachten.

Advertenties krijgen we onder andere te zien in het Updates-tabblad. In dit tabblad vinden we voortaan niet alleen updates van kanalen en verhalen van vrienden, maar ook gesponsorde Status-updates. Via deze advertenties kun je direct in contact komen met de adverteerder. Ook zal WhatsApp gesponsorde kanalen tonen en kunnen kanalen straks betaalde abonnementen aanbieden, waarbij gebruikers toegang krijgen tot exclusieve content. De betaalde abonnementen en reclame zullen binnenkort worden uitgerold.

via [droidapp]