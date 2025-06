Nieuwe Renders Tonen Ontwerp Van Samsung Galaxy Watch 8 en Watch Ultra 2

Er zijn een aantal beelden opgedoken die het vernieuwde uiterlijk van Samsung’s aankomende wearables laten zien. We zien de Galaxy Watch 8, de Galaxy Watch 8 Classic en de Galaxy Watch Ultra 2. De wearables krijgen een wat ovaler ontwerp.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. We zien drie nieuwe Galaxy-smartwatches in verschillende kleuren. Het valt op dat de Galaxy Watch 8 aan de linker- en rechterzijde dunnere randen heeft dan aan de boven- en onderzijde. Hierdoor heeft de smartphone een wat rechthoekiger ontwerp. Wel heeft de behuizing erg afgeronde hoeken en een rond scherm. Dit zien we ook terug bij de Classic-versie.

De officiële introductie van de nieuwe smartwatches zal waarschijnlijk in juli of augustus plaatsvinden. Samsung zal dan ook zijn nieuwste vouwbare smartphones introduceren. Een exacte releasedatum hebben we nog niet.

