“Google Pixel 10 Krijgt ‘Macro-telelens'”

Volgens de geruchten krijgt de Google Pixel 10 een speciale telelens. Met deze telelens kun je namelijk optisch inzoomen, maar je kunt deze lens ook gebruiken voor het maken van macro-foto’s vanaf een afstand.

De officiële introductie van de Google Pixel 10-serie zal over ongeveer twee maanden plaatsvinden. Geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphones duiken inmiddels steeds vaker op en de bron Android Headlines schrijft nu dat de reguliere Pixel 10 een telelens met macromodus krijgt. De groothoeklens op de smartphone beschikt ook over een macromodus, maar de Pixel 10 kan slim schakelen tussen de groothoeklens en telelens, afhankelijk van hoe dicht je bij je onderwerp bent.

Het voordeel van een telelens met macromodus ten opzichte van een losse macrolens of een groothoeklens, is dat je je smartphone niet enorm dicht bij het onderwerp hoeft te houden. Hierdoor jaag je insecten niet weg en blokkeer je het daglicht niet met de smartphone. Meer details over de speciale telelens, zoals de resolutie en sensor, hebben we nog niet. De hoofdcamera krijgt waarschijnlijk een 50MP resolutie en de groothoeklens een 48MP resolutie.

Het scherm van de Google Pixel 10 is volgens de geruchten 6,3-inch groot en de smartphone maakt gebruik van de Tensor G5-chipset. Volgens Android Headlines zal de introductie van de Pixel 10-serie op 20 augustus plaatsvinden, maar Google heeft zelf nog geen officiële datum bekendgemaakt.

via [androidplanet]