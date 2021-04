OnePlus 7 En 7T Ontvangen Oplossing Voor Accuproblemen

OnePlus heeft een update uitgerold naar de OnePlus 7 en de OnePlus 7T. De update lost de accuproblemen op die de Android 11-update met zich meebracht. OnePlus rolde Android 11 in maart uit naar de smartphones.

Gebruikers van de OnePlus 7 en de OnePlus 7T ontvingen vorige maand een update naar Android 11. Deze update bracht helaas een aantal bugs met zich mee. Een aantal gebruikers ervaren sinds de update ernstige problemen met het leeglopen van de batterij. Ook de camerakwaliteit is bij sommige gebruikers achteruit gegaan. OnePlus heeft deze problemen nu verholpen en een stabiele versie van de OxygenOS 11-update uitgerold.

In een blogpost laat OnePlus weten dat versie 11.0.0.2 van OxygenOS enkele onvoorziene bugs oplost die in de oorspronkelijke Android 11-release werden aangetroffen. Ook brengt de update de beveiligingspatch van maart met zich mee. OnePlus heeft daarnaast nog wat nieuwe functies toegevoegd, waaronder een nieuwe klok genaamd Insight, de nieuwe Canvas-feature van de OnePlus 9-serie en een nieuwe snelkoppeling voor de Dark Mode in de snelle instellingen.

De update rolt in fasen uit naar de OnePlus 7 en de OnePlus 7T, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [AW]