Garmin Brengt WhatsApp-app Uit Voor Smartwatch

Garmin heeft bekendgemaakt dat de fabrikant samen met Meta een WhatsApp-versie heeft ontwikkeld voor de Garmin-smartwatches. Met de app kunnen gebruikers direct op de smartwatch WhatsApp-berichten lezen, beantwoorden en reageren.

Gebruikers kunnen de WhatsApp-app gratis downloaden via de Connect IQ Store. De app is beschikbaar voor een select aantal smartwatches uit de fēnix-, Forerunner-, Venu- en vívoactive-series. Het is de eerste chat-app van een derde partij die beschikbaar is op de Garmin-smartwatches.

Na de installatie van de app kun je inkomende berichten lezen en hierop beantwoorden met het ingebouwde toetsenbord. Ook kun je snel emoji’s sturen en inkomende oproepen weigeren. Per gesprek worden tot tien berichten op het scherm getoond.

via [droidapp]