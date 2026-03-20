OnePlus Toont OnePlus 15T

OnePlus heeft de OnePlus 15T nog niet aangekondigd, maar wel alvast de eerste details gedeeld. Zo weten we nu onder andere hoe de smartphone er uit ziet.

Op de onderstaande afbeelding zien we hoe de OnePlus 15T er uit komt te zien. We zien de smartphone in het zwart en in een opvallende groene kleur. Het gaat duidelijk om een kleinere versie van de reguliere OnePlus 15 met dezelfde stijl als eerdere T-modellen. De smartphone beschikt achterop over twee camera’s.

OnePlus heeft nog geen specificaties gedeeld, maar volgens de bron 9to5Google beschikt de OnePlus 15T over een krachtige Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor. Ook komt de bekende Alert Slider mogelijk weer terug. Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar we verwachten dat OnePlus de OnePlus 15T snel zal introduceren in thuisland China. Of de smartphone ook naar Europa komt is nog onduidelijk.

