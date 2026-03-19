OnePlus 15 Ontvangt Maart-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de OnePlus 15. De update installeert onder andere de beveiligingspatch van maart 2026, maar brengt ook een nieuwe versie van OxygenOS met zich mee.

Gebruikers van de OnePlus 15 ontvangen een nieuwe software-update. De update werkt OxygenOS bij naar versie 16.0.5.700 en installeert de beveiligingspatch van maart. Deze patch bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem. Ook brengt de update enkele nieuwe functies met zich mee.

Zo kun je na de update meerdere timers tegelijkertijd starten om efficiënter te multitasken. Daarnaast heeft de Quick Share-functie een nieuwe schakelaar gekregen waarmee je automatisch ontvangen bestanden kunt openen. De update rolt nu uit naar de OnePlus 15 en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de OnePlus 15.

via [droidapp]