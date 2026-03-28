WhatsApp-update Brengt 143 Nieuwe Emoji’s Met Zich Mee

WhatsApp heeft een nieuwe update ontvangen, die ondersteuning voor Emoji 17.0 met zich meebrengt. Dankzij Emoji 17.0 krijg je toegang tot 143 nieuwe emoji’s.

Sinds WhatsApp-versie 2.26.8.72 kunnen gebruikers aan de slag met een nieuwe lading emoji’s. Er zijn maar liefst 143 nieuwe emoji’s toegevoegd, inclusief variaties en uitbreidingen op bestaande emoji’s. Zo heeft de balletdanser(es) extra huidskleuropties gekregen en kun je kiezen voor een emoji van een cartoon achtige “vechtwolk“, een orka, een trombone, Bigfoot, een aardverschuiving, een schatkist, “mensen die worstelen” en “mensen met konijnenoren“.

Het valt op dat de emoji’s soms niet goed overkomen wanneer je een nieuwe emoji stuurt vanaf Android naar iemand met een iPhone. iPhone-gebruikers zien namelijk emoji’s die worden ondersteund door iOS en lopen soms wat achter op de nieuwste Unicode-updates.

