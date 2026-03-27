Renders Tonen Brede Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide

Er zijn renders opgedoken van een nieuwe vouwbare Galaxy-smartphone. De smartphone heet mogelijk “Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide” en moet gaan concurreren met de eerste vouwbare smartphone van Apple. De “Wide” is iets dikker, een stuk breder en minder hoog dan de Z Fold 7.

De renders zijn gedeeld door OnLeaks en Android Headlines. De “Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide” is dichtgeklapt 82,2mm breed en opengeklapt 161,4mm breed, aldus de bron. De behuizing heeft een hoogte van 123,9mm en een dikte van 4,9mm (opengeklapt) of 9,8mm (dichtgeklapt). Dit is iets dikker dan de Galaxy Z Fold 7.

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide zou beschikken over een 5,4-inch cover-scherm en een 7,6-inch hoofdscherm. De nieuwe vormgeving zorgt voor een hele andere beeldverhouding van deze twee schermen. Volgens de bron gaat het om een beeldverhouding van 14:9 en 4:3.

Samsung zal de Galaxy Z Fold 8 Wide waarschijnlijk in de zomer introduceren, samen met de Z Fold 8 en de Z Flip 8. De introductie zal waarschijnlijk eerder plaatsvinden dat de introductie van de eerste vouwbare Apple-smartphone, die volgens de geruchten ook een bredere vormgeving krijgt.

