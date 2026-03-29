Renders Van Motorola Razr 70 Ultra Uitgelekt

Naar verwachting brengt Motorola dit jaar twee nieuwe vouwbare smartphones op de markt, waaronder de Motorola Razr 70 Ultra. Volgens de onderstaande renders krijgt de Razr 70 Ultra een dikkere behuizing dan zijn voorganger.

Smartphones worden steeds dunner, maar dit is niet altijd het geval. De website XpertPick heeft in samenwerking met OnLeaks de eerste renders gedeeld van de Motorola Razr 70 Ultra. Op het eerste gezicht lijkt de smartphone veel op de Razr 60 Ultra, maar het valt op dat de behuizing iets dikker is. De behuizing is volgens de bron 7,8 millimeter dik, ten opzichte van de 7,2 millimeter behuizing van de Razr 60 Ultra.

Dit is natuurlijk maar een klein verschil, maar toch is het opvallend, aangezien nieuwe smartphones meestal juist dunner zijn dan hun voorganger. Mogelijk is de dikkere behuizing nodig voor een grotere accu of betere camera’s, maar specificaties ontbreken nog. Wel weten we dat de Razr 70 Ultra beschikt over een 4-inch cover-scherm en een 7-inch hoofdscherm.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie van de Motorola Razr 70 en 70 Ultra zal plaatsvinden.

