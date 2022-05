WhatsApp Rolt Emoji-reacties En Andere Functies Uit In Nieuwe Update

WhatsApp is begonnen met de uitrol van drie nieuwe functies. Emoji-reacties is voor de meeste mensen waarschijnlijk de meest interessante toevoeging. Met deze functie kun je snel reageren op berichten met een emoticon.

Emoji-reacties is iets dat gebruikers van Messenger, Telegram en iMessage al geruime tijd kunnen gebruiken en waar WhatsApp-gebruikers lang om hebben gevraagd. Met de emoji-reacties functie kun je met een emoji op een bericht reageren zonder dat je een nieuw bericht hoeft te typen.

Een andere nieuwe mogelijkheid in de nieuwste versie van WhatsApp is de optie om tot 512 personen aan een groep toe te voegen. Daarnaast is het limiet van 100 MB voor het versturen van bestanden uitgebreid naar 2 GB. Tijdens het uploaden of downloaden zie je een aftelklok, zodat je weet hoe lang de overdracht nog duurt.

De update met de nieuwe functies rolt de komende dagen uit naar alle WhatsApp-gebruikers.

via [AW]