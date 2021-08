Facebook En Ray Ban Werken Aan Slimme Augmented Reality-bril

Facebook en het brillenmerk Ray Ban zijn van plan om een slimme augmented reality-bril op de markt te brengen. Specificaties of details over het uiterlijk hebben we nog niet, maar het zal het eerstvolgende product zijn die Facebook op de markt brengt.

Facebook is van plan om een AR-bril op de markt te brengen die het mogelijk maakt om virtuele dingen te mengen met wat je ziet in de echte wereld. Facebook werkt hiervoor samen met het brillenmerk Ray Ban. De lancering van de bril zou in 2021 plaatsvinden, maar het is mogelijk dat de coronapandemie voor vertraging heeft gezorgd.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg vertelde tijdens een briefing over de inkomsten van het bedrijf het volgende. “Als we vooruit kijken dan is het volgende product dat verschijnt onze eerste slimme bril van Ray Ban, die we in samenwerking met Essilor Lucoticca maken. De bril heeft een iconische vormgeving en kan een aantal handige trucjes.“

Details over de bril hebben we nog niet, maar een aantal “handige trucjes” die we van een AR-bril kunnen verwachten zijn de mogelijkheid om notificaties te lezen, oproepen te beantwoorden en navigatie instructies te ontvangen. Ook zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om de spraak assistent te activeren. Zodra de eerste details uitlekken zullen wij dat met jullie delen.

via [AW]