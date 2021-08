Optimaal Genieten Met De Gaming-headsets Uit De JBL Quantum-serie

JBL is een Amerikaans merk met een groot assortiment aan audio-producten, waaronder speakers, soundbars, headsets en draadloze oordopjes. Wij hebben al verschillende draadloze oordopjes mogen testen, waaronder de indrukwekkende JBL Live Pro+, maar voor de echte gamers heeft de fabrikant de JBL Quantum-serie uitgebracht. Deze serie bestaat uit zeven over-ear headsets voor elk budget.

Voor veel mensen leveren draadloze oordopjes genoeg kwaliteit voor het spelen van een spelletje of het kijken van een film, maar voor de beste audio-ervaring zul je toch echt een over-ear headset moeten pakken. Dergelijke headsets hebben gewoon grotere en krachtigere drivers en sluiten je beter af van de buitenwereld. Om optimaal te kunnen genieten van games zul je dus een over-ear headset uit bijvoorbeeld de JBL Quantum-serie moeten aanschaffen. De Quantum-serie bestaat uit zeven headsets en prijzen variëren op de website van JBL momenteel tussen de 39,99 euro tot 185,00 euro. Zelfs met een klein budget kun je dus een JBL Quantum-headset aanschaffen.

De JBL Quantum One, Quantum 800 en Quantum 600 zijn de meest uitgebreide headsets in deze serie. De headsets bestaan grotendeels uit lichtgewicht materialen en geheugenschuim, waardoor de headsets comfortabel genoeg zijn voor lange gaming-sessies. Aan de buitenkant vinden we futuristische RGB-verlichting en een langwerpige microfoon. Deze microfoon is bij de Quantum One afneembaar. Als je een Quantum headset wilt aanschaffen, bedenk dan goed waarvoor je de headset wilt gebruiken. Zo heeft de Quantum One bijvoorbeeld de beste noise control en is de headset uitgerust met QuantumSPHERE 360™ audio met head-tracking, maar kun je de headset alleen bekabeld gebruiken. De iets voordeligere Quantum 800 heeft geen QuantumSPHERE 360™-ondersteuning, maar heeft wel Bluetooth-ondersteuning en is daardoor dus draadloos te gebruiken en ook geschikt voor mobiele apparaten.

JBL heeft op zijn site een vergelijkingstool geplaatst die duidelijkheid geeft over de verschillen tussen de Quantum-headsets. We raden je aan om naar de site te gaan om de headsets met elkaar te vergelijken of je kunt de onderstaande video van Coolblue bekijken. In de video worden de belangrijkste features van de meest uitgebreide headsets benoemd.