“Samsung Galaxy A52s Kost Net Zo Veel Als Zijn Voorganger”

Bij een Europese webwinkel is de vermeende prijs van de Samsung Galaxy A52s opgedoken. Als de gegevens kloppen krijgt de smartphone dezelfde adviesprijs mee als zijn voorganger.

De 5G-variant van de Samsung Galaxy A52 verscheen op de markt voor een adviesprijs van 429 euro. We zien op de onderstaande screenshot dat dezelfde uitvoering van de Galaxy A52s bij een Europees verkooppunt vrijwel dezelfde prijs meekrijgt. Bij de smartphone staat de smartphone 434,64 euro kost en dat de smartphone in de kleuren wit, zwart, groen en paars verkrijgbaar is. Prijzen van de Galaxy A52s met meer of minder RAM en ROM hebben we nog niet.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy A52s over een krachtigere processor, namelijk de Snapdragon 778G-chip. We verwachten opnieuw een 6,5-inch AMOLED-scherm met een full hd-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Voorop zit waarschijnlijk een 32MP selfie-camera en achterop een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP dieptelens en een 5MP macrolens. We weten nog niet wanneer de officiële lancering zal plaatsvinden.

via [androidplanet]