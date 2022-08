De Must-have Gadgets Voor Mannen

De markt voor gadgets is enorm groot en dagelijks lanceren fabrikanten nieuwe gadgets die weer beter zijn dan hun voorgangers. Het groot aantal soorten gadgets, de vele fabrikanten die met elkaar concurreren en de technologie die nooit stilstaat maakt het kiezen van de juiste gadgets niet makkelijk. Vooral mannen kopen veel gadgets en daarom bespreken wij in dit artikel een aantal nieuwe gadgets die wij kunnen aanraden.

Chromecast

Streamingdiensten zijn populairder dan ooit en veel mannen besteden elke week vele uren aan het kijken van films, series of documentaires. Streamen kan via tal van diensten, zoals bijvoorbeeld Netflix of Disney+, maar ook via diensten als YouTube, Twitch of Spotify. Niet elke TV heeft standaard toegang tot al deze diensten en dit is waar een Google Chromecast van pas komt. Een Chromecast is een klein apparaatje die je kunt aansluiten op de HDMI-poort van je TV om je TV “slimmer” te maken.

Er zijn verschillende Chromecasts om uit te kiezen, maar de meest uitgebreide Chromecast heeft ondersteuning voor WiFi en Bluetooth en komt met een afstandsbediening. Na het installeren van de Chromecast kun je foto’s, video’s en audio sturen naar het scherm van je TV. Deze media-content kun je openen op je smartphone, tablet of PC om deze vervolgens te streamen naar de Chromecast die aan je TV is aangesloten. De Chromecast maakt de mogelijkheden voor het streamen vrijwel onbeperkt. Ben jij iemand die veel media bekijkt en dit graag op het grotere scherm van je TV wilt tonen? Dan is Chromecast echt iets voor jou.

Robuuste powerbank

Veel gadgets maken gebruik van een accu en daarom zijn powerbanks erg in trek. Je kunt natuurlijk een standaard powerbank kopen, maar mannen die regelmatig de natuur in gaan of een baan in een ruigere omgeving hebben kunnen beter kiezen voor een robuuste powerbank zoals de Xtreme Series Solar Charger. Deze powerbank van de Nederlandse fabrikant Xtorm beschikt over een extra robuuste behuizing (IP44) om de powerbank te beschermen tegen vallen en vocht, maar heeft achterop ook een felle (40LM) lamp. Daarnaast is de powerbank uitgerust met een zonnepaneel, die de powerbank kan opladen door de powerbank in de zon te leggen.

LifeStraw

Ben je een man die veel de wildernis in gaat, dan neem je uiteraard een hoop gadgets mee die je verblijf een stuk comfortabeler maken, zoals bijvoorbeeld een tent, een mes en een vuurstarter. Niks is echter zo belangrijk als schoon drinkwater. Dit is waar de LifeStraw bij kan helpen. De LifeStraw is een waterfilter die 99,9% van de watergedragen bacteriën en parasieten verwijdert. De LifeStraw kan letterlijk je leven redden in noodgevallen wanneer je gaat wandelen, kamperen of reizen. Stop daarom altijd een LifeStraw in je hike-tas.

Apple AirTag en Bluetooth trackers

Het verliezen van je sleutels, tas of dure gadgets kan grote gevolgen hebben. Gelukkig zijn er manieren om verloren of mogelijk zelfs gestolen producten terug te vinden met een Apple AirTag, of een van de vele alternatieve Bluetooth trackers.

Je kunt bijvoorbeeld een AirTag in je portemonnee stoppen. Wanneer je bent vergeten waar je je portemonnee hebt gelaten kun je met de Find My-app op je iPhone een geluid afspelen op de ingebouwde speaker van de AirTag. Ben je in de buurt dan toont de iPhone de afstand tot de AirTag en de richting waarin je moet lopen. Ook heeft de AirTag een NFC-chip met daarop jouw persoonlijke gegevens, zodat iemand je kan bereiken wanneer hij of zij jouw portemonnee heeft gevonden.

Als laatste heeft de AirTag een Lost Mode. Wanneer de AirTag wordt gedetecteerd door een apparaat in het netwerk van Apple, dan ontvang je automatisch een melding zodat je weet waar jouw portemonnee voor het laatst is gespot.

Dit zijn slechts een handvol van de populaire gadgets die je in 2022 kunt kopen. Alle genoemde gadgets zijn al vanaf een paar tientjes verkrijgbaar, wat deze gadgets voor het grote publiek aantrekkelijk maakt. Bestel de producten nu of bekijk hier meer leuke cadeaus om te geven.