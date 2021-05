Review Xtorm Fuel- en Xtreme Series: Snel En Overal Opladen Met Deze Power Banks

Iedereen is wel eens in een situatie terechtgekomen waarbij je dringend je smartphone, tablet, headset of ander apparaat moet opladen terwijl er geen stopcontact in de buurt is. Misschien zit je in de trein of in een vliegtuig, of ben je even een weekendje aan het kamperen. In deze situaties is een powerbank vaak de ideale oplossing. Daarom kijken wij vandaag naar twee power banks van het Nederlandse bedrijf Xtorm. We hebben de 20W Fuel Series Power Bank en de Xtreme Series Solar Charger getest en in deze review lees je onze bevindingen.

Inhoud

Voordat wij de details en functies van de Xtorm power banks bespreken kijken wij eerst even naar de inhoud van de verpakking. In de doos van de 20W Fuel Series vinden we een grijze 20.000 mAh power bank, een USB-C kabel, een handleiding en een garantiekaart.

In de doos van de Xtreme Series Solar Charger vinden we een zwarte 5000 mAh power bank met oranje tinten, een USB-C kabel, een karabijnhaak, een lus waarmee je de karabijnhaak aan de power bank kunt monteren, een handleiding en een garantiekaart.

Unieke functies van de Xtorm power bank?

Xtorm 20W Fuel Series

De 20W Fuel Series Power Bank en de Xtreme Series Solar Charger zijn twee totaal verschillende power banks die verschillende voordelen met zich meebrengen. De 20W Fuel Series bestaat uit power banks met een strak en modern uiterlijk die ondersteuning hebben voor 20W snelladen. De power bank is verkrijgbaar met 10.000 mAh en met 20.000 mAh. Wij hebben de 20.000 mAh variant ontvangen.

De 20W Fuel Series 20.000 mAh power bank heeft een stevige behuizing met een matte “soft touch” afwerking, waarbij het voelt alsof Xtorm een super dun laagje rubber over de behuizing heeft geplaatst. Deze afwerking geeft de power bank een premium look. De zijkant heeft een lichtgrijze tint en de boven- en onderkant hebben een donkergrijze tint met een leuk patroontje. De label aan de zijkant en de powerknop aan de bovenkant hebben een blauwe tint gekregen. Wanneer je de powerknop indrukt geven witte led-lampjes aan hoeveel capaciteit de power bank nog heeft. De power bank meet 136mm bij 71mm bij 15mm en is met een gewicht van 376 gram geen lichtgewicht. Dit is echter te verwachten bij een accu met een capaciteit van maar liefst 20.000 mAh.

Voorop vinden we drie USB-poorten op een rijtje. De middelste van de drie is een USB-C aansluiting met een maximale input van 18W en een maximale output van 20W. Je kunt de USB-C poort dus gebruiken om de power bank mee op te laden, maar je kunt de poort ook gebruiken om andere apparaten met een maximale snelheid van 20W op te laden. Aan de linker- en rechterkant van de USB-C poort vinden we twee USB 3.0 aansluitingen. Deze poorten hebben ook ondersteuning voor snelladen. Je kunt alle drie de poorten tegelijk gebruiken, waardoor het dus mogelijk is om je smartphone, smartwatch en draadloze oordopjes tegelijk op te laden.

Een gemiddelde smartphone heeft een accucapaciteit van ongeveer 4.000 mAh. Je kunt de meeste smartphones dus ongeveer vijf keer opladen met de 20W Fuel Series 20.000 mAh power bank. Tijdens het testen hebben wij de Xiaomi Mi10T Lite opgeladen. Deze smartphone beschikt over een relatief grote accu van 4820mAh accu. Het duurde ongeveer 20 minuten om de accu van 0% tot 30% op te laden. Na 37 minuten laden was de accu voor 50% opgeladen en na 1 uur en 28 minuten was de accu helemaal vol.

Xtorm Xtreme Series

Met de Xtreme Series heeft Xtorm power banks op de markt gebracht voor de buitenmens. De Xtreme Series 5000mAh Solar Charger heeft daarom een totaal ander uiterlijk gekregen. In plaats van een modern design heeft de power bank een simpele zwarte plastic behuizing met ribbels aan de zijkant voor een betere grip. Op de hoeken van de power bank vinden we oranje bumpers die bescherming bieden wanneer je de power bank laat vallen. Achterop deze stevige behuizing vinden we een led-lamp. Deze lamp kun je activeren met een dubbele druk op de powerknop en heeft een helderheid van 40LM. De lamp is erg fel en dus ideaal voor wanneer je in de avond op de camping naar het toilet moet.

De Xtreme Series 5000mAh Solar Charger heeft twee USB-poorten die zitten verscholen achter een rubberen klepje om water buiten te houden. Ook de powerknop is voorzien van een rubberen beschermlaag. Deze bescherming maakt de power bank spatwaterdicht (IP44), maar geeft niet genoeg bescherming om de power bank tijdens een hevige regenbui buiten te laten liggen.

Bovenop de power bank vinden we een grote zonnepaneel die de power bank op een zonnige dag kan opladen. Je kunt de power bank dus gewoon buiten in de zon leggen om de 5000mAh accu weer op te laden. Hierdoor kom je in theorie nooit zonder stroom te zitten. Hou er wel rekening mee dat de zonnepaneel een vermogen heeft van 1.1W. Hierdoor zul je de power bank de hele dag in de zon moeten leggen om je smartphone weer één keer te kunnen opladen. Je kunt de power bank echter ook gewoon met een USB-C kabel opladen. Dit duurt ongeveer 2.5 uur.

Wil je tijden een lange wandeltocht of een vistrip snel toegang tot je power bank, dan kun je de Xtreme Series Solar Charger aan de buitenant van je rugtas hangen met de meegeleverde karabijnhaak. Hierdoor heb je snel toegang tot de power bank, maar kan de zonnepaneel ook de hele dag door zijn werk doen.

De power bank heeft een USB-A aansluiting en een USB-C aansluiting. Je kunt beide poorten gebruiken om twee apparaten tegelijk mee op te laden. De Xtreme Series Solar Charger heeft geen ondersteuning voor snelladen en dat zien we terug in onze test. We hebben net als bij de 20W Fuel Series gekeken hoe lang het duurt op de 4820mAh accu van de Xiaomi Mi10T Lite op te laden. Het duurde 37 minuten om de smartphone van 0% tot 30% op te laden. Na iets meer dan een uur was de accu voor de helft opgeladen en het duurde iets meer dan twee en half uur om de accu tot 100% op te laden. Er is dus een duidelijk verschil merkbaar tussen het snelladen met de 20W Fuel power bank en het reguliere laden met de Xtreme Fuel power bank.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Xtorm 20W Fuel power bank heeft een mooie behuizing die dankzij de hoge kwaliteit materialen stevig aanvoelt. Het design geeft de power bank een moderne uitstraling en met de drie USB-poorten kun je drie apparaten tegelijk opladen. Het meest aantrekkelijke van de Xtorm 20W Fuel Series is echter de ondersteuning voor 20W snelladen, waardoor je niet oneindig hoeft te wachten voordat je smartphone weer is opgeladen.

Voordelen

– Nederlands merk met 3 jaar lang garantie

– Ondersteuning voor 20W snelladen

– Drie apparaten tegelijk opladen

– Degelijke bouwkwaliteit

De Xtorm 20W Fuel Series 20.000mAh power bank is verkrijgbaar voor 44,95 euro. De uitvoering met 10.000mAh kost 34,95 euro.

De Xtorm Xtreme Fuel power bank is gemaakt voor een andere doelgroep. Namelijk mensen die veel buiten zijn en hierbij in contact komen met extremere omstandigheden. Met de karabijnhaak kun je de power bank aan je tas hangen en dankzij de zonnepaneel kom je op zonnige dagen nooit zonder stroom te zitten. De oranje bumpers bieden bescherming wanneer je de power bank per ongeluk laat vallen en de felle 40LM zaklamp is erg handig wanneer je een weekendje aan het kamperen bent.

Voordelen

– Nederlands merk met 3 jaar lang garantie

– Ingebouwde zonnepaneel zodat je nooit zonder stroom komt te zitten

– Ingebouwde 40LM zaklamp

– Twee apparaten tegelijk opladen

– Bestand tegen vochtige en ruige omstandigheden

De Xtorm Xtreme Series 5.000mAh Solar Charger kost 29,95 euro. Xtorm heeft nog een aantal andere power banks met een zonnepaneel die ondersteuning hebben voor snelladen, een grotere capactiteit hebben of een beschikken over een krachtigere zonnepaneel die de power bank sneller kan opladen. Bekijk hier het hele assortiment.