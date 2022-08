Samsung Galaxy Z Fold 4 En Z Flip 4 Liggen Nu In Nederland In De Winkels

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 een aantal weken geleden officieel aangekondigd. Het plaatsen van een pre-order was al mogelijk, maar vanaf nu liggen de opvouwbare smartphones ook in Nederland in de winkels.

We zien de populariteit van Samsung’s opvouwbare smartphones ieder jaar stijgen. Zo claimt Samsung dat het bedrijf tijdens de pre-order periode van de Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 maar liefst 64 procent meer toestellen heeft verkocht dan vorig jaar. 65 procent van de pre-orders zijn geplaatst voor de Galaxy Z Flip 4 en 35 procent van de consumenten kozen voor de Galaxy Fold 4. De kleinere en minder dure Galaxy Z Flip 4 is dus een stuk populairder dan zijn grotere broer.

Beide smartphones zijn vanaf nu te bestellen bij Nederlandse (web)winkels. De Galaxy Z Flip 4 is verkrijgbaar in de kleuren paars, zwart, rosé goud en blauw voor een adviesprijs van 1099 euro. De Galaxy Z Fold 4 is verkrijgbaar in de kleuren groen, beige en zwart voor een vanaf prijs van 1799 euro. Klik hier voor alle specificaties van beide opvouwbare smartphones.

via [androidplanet]