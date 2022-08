Sony Introduceert Op 1 September Nieuwe Xperia Smartphone

Sony heeft via een Tweet aangekondigd dat het Japanse bedrijf op 1 september een nieuwe smartphone zal introduceren. Vermoedelijk gaat het om de Sony Xperia 5 IV, maar Sony heeft zelf geen details bekendgemaakt.

Via de Tweet laat Sony weten dat de presentatie donderdag 1 september om 09.00 live te volgen is via het YouTube-kanaal van de fabrikant. De slogan “go compact” doet vermoeden dat we een compacte smartphone te zien krijgen. Eerder dit jaar introduceerde Sony de Sony Xperia 1 IV en Xperia 10 IV, maar de introductie van de Xperia 5 IV bleef uit. Daarom verwachten we dat we dit toestel op 1 september alsnog te zien krijgen.

Volgens de geruchten beschikt de opvolger van de Sony Xperia 5 III over een 6,1-inch 120Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. Achterop vinden we net als bij de Xperia 1 IV drie 12MP lenzen, waaronder een telelens. De behuizing is met een afmeting van 156 bij 67 millimeter erg compact.

Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [androidplanet]