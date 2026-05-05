“Samsung Werkt Aan Laptops Met Android”

Samsung is volgens de geruchten van plan om naast Android-smartphones en Android-tablets, ook laptops op de markt te brengen die draaien op Android. Samsung zou werken aan drie verschillende modellen.

Samsung is niet nieuw op de laptop-markt, maar de notebooks van Samsung draaien doorgaans op Windows of Chrome OS. De Zuid-Koreaanse fabrikant wil zijn ecosysteem nu echter uitbreiden met Android-laptops, zodat de laptops beter kunnen samenwerken met de Android-smartphones van de fabrikant.

De bron SamMobile schrijft dat Samsung werkt aan drie verschillende modellen, die allemaal draaien op Android 17 met de One UI 9.0-schil. Dankzij deze schil hebben de laptops, tablets, smartphones en tv’s van Samsung allemaal een vergelijkbare interface, wat moet zorgen voor een overzichtelijke gebruikerservaring. Volgens de bron gaat het om een budgetmodel, een midrange model en een high-end model.

Over wat voor specificaties de laptops beschikken en wanneer Samsung de laptops zal introduceren weten we nog niet. De introductie zou in ieder geval voor het einde van dit jaar plaatsvinden.

