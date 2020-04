Samsung Werkt Aan 600 Megapixel Smartphonecamera

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung werkt aan een 600MP smartphonecamera die meer details kan vastleggen dan het menselijk oog. Het is nog niet duidelijk wanneer we een smartphone met deze camera kunnen verwachten, maar Samsung zal later dit jaar wel alvast een 150MP smartphonecamera uitbrengen.

Samsung werkt de afgelopen jaren hard aan smartphonecamera’s met een hoge resolutie. Zo heeft de fabrikant eerder al een 108MP sensor geïntroduceerd die onder andere te vinden is in de Xiaomi Mi Note 10. Samsung werkt nu echter aan een sensor die zoveel beter is dat de sensor meer details kan waarnemen dan het menselijk ook. De sensor heeft een resolutie van maar liefst 600 megapixels, terwijl het menselijke oog te vergelijken is met een 500MP camera.

Dit heeft Yongin Park, het hoofd van Samsung’s Sensor Business Team bekendgemaakt. Om een dergelijke camera in een smartphone te plaatsen zijn er kleinere pixels nodig. “Als we miljoenen pixels in hedendaagse telefoons willen stoppen, terwijl die toestellen andere hoogtechnologische functies bevatten, zoals hoge screen-to-body-ratio’s en slanke designs, dan zullen pixels onvermijdelijk moeten krimpen zodat sensors zo compact mogelijk worden.” “Aan de andere kant leiden kleinere pixels tot wazige en weinig levendige beelden, want pixels vangen dan op een kleinere oppervlakte lichtinformatie op. Het afstemmen van pixelgrootte met het aantal pixels is een balanceerwerk geworden dat technologische durf vergt.“

We zullen waarschijnlijk nog wel een tijdje moeten wachten voordat Samsung dit voor elkaar krijgt, maar volgens de geruchten komt Samsung dit najaar wel alvast met een 150MP sensor.

via [AW]