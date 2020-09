Er zijn anno 2020 zoveel apps voor Android te downloaden, dat de kans groot is dat je af en toe door de bomen het bos niet meer ziet. Alleen al in de spelletjeswereld struikel je over de leuke apps. We lichten een aantal interactieve game apps voor Android voor je uit.

Bron: Pixabay

Trivia Crack

Wie zijn kennis op een leuke manier wil opvijzelen, kan zijn hart ophalen bij Trivia Crack. Het concept is simpel: je draait aan het wiel om te bepalen in welke categorie je een vraag moet beantwoorden. Dit kan wetenschap, entertainment, kunst, geografie, sport of geschiedenis zijn. Heb je als eerste alle categorieën behaald? Dan mag je jezelf de gelukkige winnaar noemen. Je kunt tegen vreemden spelen, maar dit spel is voornamelijk onder vrienden een populair spel. De gemoederen kunnen dan hoog oplopen – iedereen wil tenslotte dolgraag winnen. Er zijn meer dan genoeg vragen en het spel wordt regelmatig onderworpen aan een update, maar je hebt ook de mogelijkheid om zelf vragen voorstellen.

Casino777

Fervente bezoekers van het casino hoeven al een tijdje niet meer naar een fysieke locatie af te reizen. Casinospellen lenen zich namelijk ook goed voor het spelen op de smartphone. Het online casino is sterk in opkomst en is er nu ook in appvorm. De app van Casino777 geeft je de mogelijkheid om altijd en overal je geluk te beproeven. Croupiers wachten rond de klok op je om je te ontvangen aan een live speeltafel voor bijvoorbeeld blackjack of roulette. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende digitale slotmachines. Ben je geen ervaren speler? Beginners hoeven zich niet uit het veld te laten slaan. De app biedt ruimschoots de gelegenheid om te oefenen en zo je skills bij te schaven.

Bron: Pexels

Happening

Raak jij altijd snel verveeld als je een bepaald spel speelt en kijk je dan alweer reikhalzend uit naar een nieuwe? Dan biedt Happening uitkomst. Deze app biedt namelijk meerdere spellen in één. Zo kunnen jij en je vrienden je wagen aan een Risk-achtig spel, elkaars tekeningen raden, aan een wedstrijd met foto-opdrachten meedoen en nog veel meer. Happening is speciaal ontworpen voor vriendengroepen. Het fijne aan de app is dat deze naast leuk ook handig is. Zo kun je eventuele kosten bijhouden en verrekenen en fungeert de app als datumprikker.

Wordfeud

Dikke kans dat je Wordfeud al kent, maar deze app mag niet in dit lijstje ontbreken. Wordfeud is een geliefde online variant van Scrabble, waarbij je zowel tegen vreemden uit de hele wereld kunt spelen als tegen je vrienden of kennissen. In 2011 was de hype rondom deze app op zijn hoogtepunt, maar dat betekent zeker niet dat Wordfeud daarna volledig in de vergetelheid raakte. In 2018 speelde maar liefst 10 procent van de Nederlanders nog minstens eens per maand. Ook als je deze app al wel eens (fanatiek) gespeeld hebt, is de app het waard om het nog eens te downloaden. Wordfeud kende door de jaren heen namelijk verschillende updates. In 2019 werd de app nog in een nieuw jasje gestoken.

Bron: Pexels