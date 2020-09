Xiaomi Opent Eerste Nederlandse Xiaomi Mi Store Op 2 Oktober

Xiaomi zal op 2 oktober de eerste fysieke Xiaomi-winkel van Nederland openen. De eerste Nederlandse Mi Store staat in Rotterdam op de Korte Lijnbaan 11. Op de eerste dag is de winkel open van 12:00 uur tot 21:00 uur.

Dat Xiaomi van plan was om in Nederland fysieke winkels te openen wisten we al heel lang, maar nu heeft de fabrikant eindelijk een datum en adres gegeven. In de Xiaomi Mi Store kunnen klanten producten van Xiaomi testen en ervaren voordat ze het product kopen. In de winkel staan uiteraard smartphones van Xiaomi, maar ook andere producten zoals wearables en smarthome apparaten.

Op basis van vacatures lijkt Xiaomi van plan om in Nederland meer fysieke winkels te openen. Zo denkt Xiaomi onder andere aan winkels in Den Haag en Amsterdam. Specifieke details hebben we echter nog niet. Is Rotterdam te ver weg dan kun je terecht bij Xiaomi’s eigen webshop.

