Google Stopt Mogelijk Met Gamestreamingsdienst Stadia

Google heeft niet zo lang geleden de eigen gamestreamingdienst Stadia gelanceerd, maar in 2021 bleek dat de dienst nog geen groot succes is. Ook dit jaar heeft Stadia geen goeie start en werknemers van Google hebben nu tegenover Business Insider aangegeven dat Google Stadia wil opdoeken.

Stadia was een van de eerste gameplatforms die het aanbood om in de cloud te gamen. Hierdoor heb je geen krachtige computer nodig om zware grafische games te spelen, omdat je de games niet hoeft te installeren op je eigen pc. Het enige wat je nodig hebt is een goeie internetverbinding. Klanten kunnen een abonnement afsluiten of losse games aanschaffen om in de cloud te spelen. Ondanks de innovatieve manier van games aanbieden lijkt Stadia echter geen groot succes.

Google zou Stadia namelijk willen beëindigen en de technologie beschikbaar willen maken aan andere bedrijven onder de naam Stream. Dit claimen medewerkers van Google. Onder andere Peleton en Capcom zouden hierin geïnteresseerd zijn. Momenteel zou nog maar 20 procent van het oorspronkelijke Stadia-team werken aan consumenten-Stadia. Google heeft zelf nog niet gereageerd op de beweringen.

via [AW]