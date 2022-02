“Dit Zijn De Specificaties Van De Krachtige Oppo Find X5 Pro”

Alle specificaties van de Oppo Find X5 Pro zijn uitgelekt. Volgens de geruchten is de Find X5 Pro een echte krachtpatser en heeft OPPO voor de camera’s van de smartphone een samenwerking opgezet met Hasselblad.

Volgens de website WinFuture komt de Chinese fabrikant OPPO in de lente met de Find X5 Pro. Het gaat om een vlaggenschip-smartphone die meer dan 1200 euro gaat kosten, aldus de bron. Voor deze opmerkelijk hoge prijs krijg je wel een smartphone met de krachtigste specificaties.

Zo beschikt de Oppo Find X5 Pro volgens de geruchten over een 6,7-inch scherm met een resolutie van 3216 bij 1440 pixels, een variabele verversingssnelheid tot maximaal 120Hz en afgeronde hoeken. Intern vinden we de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 50W draadloos laden. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 13MP telelens. OPPO zou een eigen chip hebben toegevoegd die de kwaliteit van de foto’s via kunstmatige intelligentie kan verbeteren. De aluminium/glazen behuizing heeft een IP68-certificering gekregen.





De officiële introductie van de Oppo Find X5 Pro zou ergens in de lente plaatsvinden.

