Google Store Heeft Ondersteuning Voor PayPal Gekregen

Betalen in de Google Store kan in Nederland en België voortaan ook met PayPal. Voorheen kon je alleen betalen met een creditcard, iets dat lang niet iedereen heeft. Via de Google Store kun je onder andere Nest-domotica en Stadia-controllers kopen.

De eigen webwinkel van Google is al een paar jaar actief in Nederland, maar om daar iets te kopen moest je wel in het bezit zijn van een creditcard. Tweakers kwam er echter achter dat je nu ook spullen kunt kopen als je een PayPal-account hebt. Het aanmaken van een PayPal-account is heel eenvoudig, waardoor de Google Store voortaan voor een stuk meer mensen toegankelijk is.

Via de Google Store verkoopt het bedrijf onder andere Stadia-producten. Zo is het Stadia Premiere Edition-pakket en de Stadia-controller alleen via de Google Store verkrijgbaar. Ook Nest-producten en verschillende apparatuur voor in huis, zoals een slimme deurbel, beveiligingscamera’s of een thermostaat zijn te koop in de Google Store. Betalen met iDeal is nog niet mogelijk en het is nog onduidelijk of deze optie later zal worden toegevoegd. In de Play Store kun je al wel met iDeal betalen.

