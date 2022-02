De populaire pc-game Warcraft komt dit jaar uit voor de mobiel. Dat heeft de ontwikkelaar Blizzard bekendgemaakt. Geruchten over een mogelijke mobiele versie van Warcraft gaan al sinds 2017 rond.

Na jaren van geruchten heeft Blizzard de komst van een mobiele Warcraft-game bevestigd in een kwartaalcijfersrapportage. In het rapport staat: “Er komt substantiële nieuwe content voor de Warcraft-franchise in 2022, zoals nieuwe ervaringen voor World of Warcraft en Hearthstone en gloednieuwe mobiele Warcraft-content die voor het eerst naar gamers komt.“

Verdere details heeft het bedrijf niet gegeven, waardoor we nog niet weten wat Warcraft Mobile precies inhoudt. De geruchten spreken over een augmented reality-game in de stijl van Pokémon GO. Hierbij zie je door de camera van de smartphone de echte wereld, met daarover virtuele wezens en objecten.

Zodra Blizzard met meer details komt zullen wij dit met jullie delen. Warcraft is overigens niet het enige mobiele spel die Blizzard dit jaar zal uitbrengen. De ontwikkelaar is zal dit jaar namelijk ook het spel Diablo: Immortal uitbrengen op de smartphone.

