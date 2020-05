“Meer Details Samsung Galaxy Note 20 Gelekt”

Nu de tweede helft van het jaar in zicht is kijken we weer uit naar de nieuwe Galaxy Note van Samsung. Gelukkig zijn er nu nieuwe details opgedoken over de Galaxy Note 20, waaronder specificaties en afbeeldingen. Hierdoor weten we onder andere meer over het design, de accu en de processor.

De bekende tech-lekker Ice Universe deelde op Twitter twee afbeeldingen waarop de Galaxy Note 20 te zien is, aldus de bron. De foto’s tonen veel overeenkomsten met de Galaxy Note 10, waaronder de hoekige behuizing en een groot scherm met in het midden een uitsparing voor de selfie-camera. Achterop zit een driedubbele camera. Samsung lijkt dit keer te kiezen voor drie lenzen die afzonderlijk uit de behuizing steken. De Galaxy Note 20 op de schetsen zit overigens in een case, waardoor het toestel er wat forser en minder afgewerkt uitziet. Daarnaast geeft Ice Universe aan dat het om ruige schetsen gaat en dat we daarom de “bezels” niet moeten geloven.

Verder zijn er specificaties uitgelekt via Galaxy Club. Volgens de bron krijgt de Note 20 Plus net als de Galaxy S20 Ultra een 108MP camera, maar heeft Samsung wel wat verbeteringen doorgevoerd. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120 Hz en intern vinden we een 4500 mAh accu en een Exynos 992-processor. Hoeveel de Galaxy Note 20 gaat kosten is nog onduidelijk.

via [AW]