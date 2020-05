“OnePlus Stopt Samenwerking Met McLaren”

OnePlus startte in 2018 een samenwerking met het Britse bedrijf McLaren om speciale McLaren Edities van OnePlus-smartphones op de markt te brengen. De samenwerking tussen OnePlus en McLaren lijkt echter te zijn beëindigd, waardoor er voortaan geen McLaren Editie meer zal worden uitgebracht.

OnePlus heeft de afgelopen jaren drie keer met McLaren gewerkt aan een McLaren Editie van een OnePlus-smartphone. De samenwerking tussen de twee bedrijven lijkt echter te zijn beëindigd. Op de sponsorpagina van het Formule 1-team is het logo van OnePlus namelijk verdwenen. Hierdoor verwachten we voortaan geen speciale McLaren Editie van aankomende vlaggenschip-smartphones.

De McLaren-edities beschikken over een nieuw design met zwarte en oranje tinten. Ook kregen deze toestellen wat extra’s. Zo kreeg de OnePlus 6T McLaren Editie bijvoorbeeld ondersteuning voor 30 Watt-snelladen en 10GB werkgeheugen inplaats van 8GB werkgeheugen. Het is nog onduidelijk of OnePlus van plan is om een samenwerking op te zetten met een ander bedrijf voor een speciale editie van de volgende OnePlus-smartphone.

via [AW]