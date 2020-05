“Xiaomi Mi Band 5 Krijgt Groter Scherm en Bloedzuurstofmeter”

Er is nieuwe informatie opgedoken over de volgende fitnesstracker van Xiaomi. De Mi Band 5 krijgt volgens de laatste berichten onder andere een groter scherm. Ook is de fitnesstracker in staat om het zuurstof in je bloed te meten. Xiaomi zal de Mi Band 5 in juli introduceren.

Deze details zijn afkomstig van de website Tizen Help. Volgens de website is er naast de aanwezigheid van een groter scherm en een bloedzuurstofmeter ook ondersteuning voor Amazon Alexa en meer verschillende activiteiten dan zijn voorganger.

Xiaomi zou twee versies van de Mi Band 5 op de markt willen brengen. Een Chinese versie en een internationale versie. Dit deed de fabrikant ook bij de voorgaande fitnesstrackers. De Chinese versie heeft een NFC-chip, maar bij de internationale versie ontbreekt deze feature. In China kunnen gebruikers deze chip gebruiken om mee te betalen. De Chinese versie is waarschijnlijk kort na de introductie in juli verkrijgbaar. De lancering van de internationale versie zal wat later plaatsvinden.

via [tweakers]